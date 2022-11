Era amatissima | grave lutto scuote i fan di Casa Surace | Addio alla star social

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’ultimo video nel quale è comparsa è di un mese fa: è morta una delle colonne portanti di, gettando i fan della serie di videonello sconforto Non sono ore facili per i fan di una delle serie di videopiù amate dagli utenti del web. Stiamo parlando di, L'articolo Erai fan diNewNotizie.it.

Classe '33nata a San Giorgio a Cremano trasferendosi da molto tempo a Sala Consilina, nel Salernitano. Il suo ultimo divertentissimo video è intitolato 'I consigli di nonna sul risparmio ...L'anziana, 89 anni,sul web edla protagonista di video divertenti su ricette e consigli, subito la notizia ha fatto il giro del web Rosetta Rinaldila vera nonna di uno dei ...E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che ...È morta nonna Rosetta, l’amatissima nonnina di Casa Surace. Aveva 89 anni, era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ma viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno.