Enrico Dicò | The Fire Artist | per la prima volta a Milano con una galleria temporanea

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dall’1 dicembre le opere diapprodano per lacon una, aperta al pubblico e visitabile fino al 31 dicembre (in Corso Garibaldi, angolo Via Palermo). Le opere dihanno fatto il giro del mondo, dal cuore di Roma a Miami e Dubai, fino ad essere protagoniste dentro case e collezioni private di tantissime star di Hollywood.è infatti divenuto, negli ultimi anni, un punto di riferimento internazionale della pop art con la sua particolare tecnica di combustione, che gli è valsa oltreoceano la denominazione di The. La tecnica diè fondata sull’accostamento tra stampe, materiali rinvenuti ...