Enrica Bonaccorti compie 73 anni | sorpesa in diretta a Storie Italiane

Tra gli ospiti di Storie Italiane è intervenuta, storica conduttrice televisiva. Oggi, nel giorno del suo compleanno però, la padrona di casa, Eleonora Daniele ha voluto omaggiarla e farle gli auguri in diretta per festeggiare i ...- Santo Sant'Oddone Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1923 Alan Shepard Link Sponsorizzato 19501973 Darko Kovacevic - Proverbio La vipera morta non morde seno, ma pure fa male con l'odor di veleno - Accadde oggi 1820 il continente antartico viene scoperto dal capitano ...Amanda Lear, Enrica Bonaccorti, Giuseppe Pambieri, Gavino Angius, Fulvio Bonavitacola, Stefania Giannini, Giorgio Porrà, Giampiero Ingrassia, Salvatore Iacolino, Antonio Campo dall’Orto, Aldo Montano, ...E sicuramente Enrica Bonaccorti ne sa qualcosa. Enrica Bonaccorti, fonte Facebook Oggi è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Tutto il pubblico adora la sua presenza nelle ...