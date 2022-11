Elica | Philippe Reverseau nuovo Chief sales officer

Borsa Italiana

Elica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha nominato Philippe Reverseau, già direttore generale di Elica France, come Chief Sales Officer. Reverseau ha ricoperto molteplici ruoli manageriali, commerciali e di marketing in importanti gruppi leader del settore. La nomina di Philippe Reverseau è un passo nella direzione di rafforzare ulteriormente il Top Management di Elica, con l'obiettivo di consolidare il già forte posizionamento del Gruppo.