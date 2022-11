Elezioni annullate | il disastro che imbarazza la Germania

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli irreprensibili tedeschi, esempio mondiale di organizzazione ed efficienza, stavolta hanno toppato di brutto. Ledi Berlino del 26 settembre 2021 dovranno infatti essere ripetute per gravi irregolarità che hanno costretto le autorità a dichiarare nullo il voto per colpa dell'inefficienza dell'amministrazione cittadina. Gli elettori della capitale torneranno così al voto entro 90 giorni, riporta il Corriere. Erano stati chiamati a eleggere la Camera dei Rappresentanti di Berlino, il parlamento del Land e gli amministratori locali tra cui il sindaco della metropoli. Ora dovranno tornare alle urne. Ma cosa ha provocato l'annullamento deciso dal Tribunale Costituzionale di Berlino? La presidente della Corte Ludgera Selting ha spiegato che "migliaia di elettori aventi diritto non sono stati in grado di esprimere il proprio voto il giorno delle ...

EuropaToday

...Quali sono i motivi che ne hanno impedito lo svolgimento e pensa che la bozza costituzionale sia sufficiente per riprendere il processo elettorale Nessuno sa perché lesiano state3' DI LETTURA RADDUSA. Ledel 12 giugno scorso, in cui fu eletto il sindaco Emiliano Cosentino e l'attuale consiglio comunale , non dovranno essere. E la composizione del consiglio comunale rimarrà invariata. Caos a Berlino, elezioni annullate dopo un anno: "Violati gli standard democratici" Il punto è che cozza con il resto del Paese: in Italia nessuno, probabilmente, si sarebbe sognato di annullare le elezioni per troppa fila. La sindaca-governatrice Giffey ha preso atto della decisione ...La verifica, in contraddittorio delle parti, al fine di accertare se tra le schede annullate al primo turno delle ultime elezioni amministrative di Sciacca (Ag), lo scorso 12 giugno, ci siano ...