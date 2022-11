Eleonora Boi | fuori tutto al ristorante! Fuorigioco involontario da attacco cardiaco – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022)Boi impreziosisce Boston ma non smette di far parlare di se anche l’Italia, scenetta piccante venutaal ristorante, che spettacolo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai anche se lontana dall’Italia per star vicino al marito Danilo Gallinari gli ammiratori diBoi non smettono di seguirla, ha incantato tutti fin dalle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.