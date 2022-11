Elemental | ecco il nuovo film Disney in uscita nel 2023

il primo trailer e il poster diClayFighter Crusader of Centy Desert Strike: Return to the Gulf Earthworm Jim 2the Dolphin: The Tides of TimeMaster Fatal Fury 2 Final Fight CD Gain Ground Golden Axe II Granada ...Circa due mesi dopo l'ultima volta, oggi torniamo a parlare di Elemental, il nuovo film Pixar previsto per l'estate 2023. Poche ora fa, lo studio ha pubblicato il primo trailer della pellicola diretta ...Diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, questo film d'animazione arriverà nel 2023 nelle sale italiane. Ecco il primo trailer di Elemental.