Variazione storica nell'organigramma dirigenziale e societario dell'Arsenal, il club da più tempo presente nella massima serie del campionato inglese. Il 44enne brasiliano, già direttore tecnico dei 'Gunners', è stato nominato direttore sportivo. E' la prima volta, come riferisce l'Arsenal con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, che viene ...Si tratta, in questo caso, di un cambio di ruolo nell'organigramma del club inglese con, i n precedenza già direttore tecnico, che diventa appunto ds. Il 44enne brasiliano è il primo ad ... Edu Gaspar è il primo direttore sportivo dell'Arsenal - Calcio The 44-year-old who was the club’s technical director has been promoted as sporting director and the Brazilian will oversee all the academy responsibilities. Arsenal has appointed Edu Gaspar as its ...Il 44enne brasiliano Edu Gaspar, gia' direttore tecnico dei 'Gunners', e' stato nominato direttore sportivo. E' la prima volta, come riferisce l'Arsenal con un tweet pubblicato sul proprio account ...