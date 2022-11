Edmondo Cirielli a Benevento per l’inaugurazione della sede provinciale di Fratelli d’Italia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, Vice Ministro degli Esteri, sarà Domenica 20 Novembre a. L’esponente interverrà ad un momento di confronto intitolato “Il Sannio, l’Italia e le sfide del mondo globale” che si svilupperà, a partire dalle ore 10:30, presso la Sala consiliareRocca dei Rettori. A fare gli onori di casa il Senatore Domenico Matera, Coordinatoredi. Immediatamente dopo, alle ore 11:30,assisterà alla inaugurazioneSegreteriasita in via Perasso. “Ringraziamo il Vice Ministro per la sua presenza – sottolinea Matera – provagrande attenzione che il partito riserva alle aree interne. Inauguriamo, ...

