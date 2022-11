È tempo di derby in casa gialloverde | domani sfida con l’Altofonte Futsal

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 18 novembre 2022) La quinta giornata del campionato di Serie D vede il Pioppoimpegnato in trasferta contro. Laandrà in scena presso il campo del CUS Palermo, poiché al momento i parchitani non possono usufruire del PalaCanino dato che è in fase di ristrutturazione. A quattro giornate dall’inizio del campionatosi trova ancora a 0 punti in classifica e darà il massimo per uscire vittorioso dalcontro i gialloverdi. Questi dovranno continuare a dare il massimo sul rettangolo di gioco per ridurre le distanze dalClub Palermo, a cui tocca il turno di riposo, e dal Ficarazzi C5, impegnato incontro il Città di Casteldaccia. Mosca affronta il suo recente passato e schiererà la miglior ...