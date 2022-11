È Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra in Lombardia

Il centrosinistra ha deciso di chiedere all'europarlamentaredi candidarsi a presidente della Regione Lombardia. L'annuncio è stato fatto questa sera alla fine di una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti della coalizione. '...... e di chiedere all'europarlamentaredi guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione Lombardia', si legge nella nota, in cui si specifica poi che i ...Chi è Pierfrancesco Majorino: la passione politica, i romanzi e il legame con Milano Milanese, 49 anni, è stato assessore prima con Pisapia e poi con Sala. Sue tante battaglie per i diritti. Sposato, ...È l’eurodeputato ed ex assessore di Palazzo Marino Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra che sfiderà Attilio Fontana e Letizia Moratti alle prossime elezioni regionali in Lombardia. L ...