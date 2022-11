Drag Race Italia | Zorzi boccia la sfilata di Gioffrè che sbotta | “Studia un po’ tesoro”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il tema delladella quinta puntata di– season two – è stato Dancing Queen. C’è chi ha portato in passerella Cher, chi Madonna, chi direttamente un omaggio alla pop music degli anni 2000 e chi Serena Grandi. A portare in passerella una Serena Grandi d’annata con tanto di parrucca di Crudelia De Mon è statache si è presentata sulla runway con il giacchetto di jeans indossato dall’attrice nel film Teresa La Camionista del 1987 e un abito da sera di quegli anni che le ha regalato lei. Insomma, sicuramente dietro c’è uno studio e una ricercatezza ma l’abbinata giubbotto di jeans+abito da sera di paillettes+parrucca bicolor spettinata non l’ho granché capita. “È Crudelia DeMon col Covid” #...

Nel frattempo oggi 17 novembre va in onda la quinta puntata diItalia 2 , il programma di Discovery+ che vede sfidarsi dieciqueen : Zorzi è uno dei giudici assieme a Priscilla e ...Uno show a 360°: la quinta puntata diItalia 2 , in onda il 17 novembre su Discovery+, ha per tema Festivale l'atmosfera frizzante delle celebrazioni si percepisce fin da subito. Giudici ospiti della puntata: il ballerino ...Uno show a 360°: la quinta puntata di Drag Race Italia 2, in onda il 17 novembre su Discovery+, ha per tema Festival drag e l’atmosfera frizzante delle celebrazioni si percepisce fin da subito.Drag Race Italia 2 ospita l'atteso Rusical su Lady Gaga: la quinta puntata sarà disponibile oggi 17 novembre su discovery+ ...