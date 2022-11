Dopo 19 stagioni | l' interprete di Meredith Grey dice addio alla serie che l' ha resa celebre | ma promette di ritornare

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

...trascorsi arditi e raffinati della sua inaugurazione e apertura come "Istituto di memoria", era sprofondata a causa di mille difficoltà non solo economiche nella dimenticanza dinon ...Il ruolo di favorita, come nelleprecedenti, potrebbe essere un peso difficile da ... che si è sempre qualificato alla fase finale dei Mondiali,delle prime edizioni non proprio esaltanti ... Big Little Lies non tornerà per la stagione 3 dopo la morte di Jean-Marc Vallée Andrea Caponi tira le somme, dopo la vittoria di domenica e la partita con Forlì che sarà rigiocata: "Nel calcio nessuno regala niente" ...