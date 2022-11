Domani | sabato 19 novembre | allerta meteo arancione

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il sensibile peggioramento della situazioneprevisto per, ha emanato un nuovo avviso divalido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità dalle 6 dimattina,19, fino alle 6 di domenica 20. Il livello dell’è Il Blog di Giò.

...sarà chiusa in entrambe le careggiate tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera dalle 22 di... 21 novembre, alle 6 di. E una sola corsia di marcia in entrambe le carreggiate dalle 22 di ...Tra oggi etutti i nazionali faranno ritorno a Pisa per prendere parte alla preparazione della sfida di26 novembre : alle 18 lo Sporting Club sfiderà la Ternana all'Arena Garibaldi, in ...L’ufficio postale di Santa Margherita Belice, dotato di ATM Postamat h 24 e servizio online di prenotazione turno, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.L’incidente, l'ennesimo in poche ore, è accaduto al “Finocchio”. L’esame domani, poi la Procura darà il nulla osta e i familiari potranno fissare i funerali del giovane chef ...