Doctor Who | Millie Gibson è la nuova companion

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'attrice diciottenneè stata scelta comenella serieWho e reciterà accanto a Ncuti Gatwa. Saràlanella serieWho e la diciottenne, scelta dallo showrunner Russell T Davies, reciterà quindi accanto a Ncuti Gatwa. Il debutto della coppia di protagonisti è previsto per il 2023, dopo i tre episodi speciali dedicati ai 60 anni dello show cult britannico., prima di essere scelta per far parte del cast diWho con la parte di Ruby Sunday, ha interpretato Kellie Neelan in Coronation Street e ha avuto delle piccole parti in Butterfly e Love, Lies and Records....

Grosse novità per i fan di Doctor Who che stanno aspettano la quattordicesima stagione della serie classica, la prima con Ncuti Gatwa nei panni del celebre personaggio. È stato infatti rivelato chi sarà al suo fianco nelle avventure. BBC ha annunciato che, dopo molta attesa, verrà rivelata l'identità di chi avrà il ruolo di companion accanto al Dottore interpretato da Ncuti Gatwa nei prossimi episodi di Doctor Who. Su Twitter è infatti stato svelato che stasera, durante la trasmissione dell'evento benefico Children in Need, si svelerà il nuovo importante tassello delle prossime stagioni.