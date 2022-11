Distrugge l’auto del capo e incendia il ristorante | non gli aveva rinnovato il contratto

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non gli è statoilda cameriere al termine della stagione estiva, così un 39enne ha distrutto con una mazzadel titolare delper il quale ha lavorato e ha poi dato fuoco al locale. È successo a Sirolo, in provincia di Ancona, nell’esercizio “Terrazzamare”. L’uomo, di Porto Potenza Picena, si trova adesso agli arresti domiciliari, per lui l’accusa è di danneggiamento aggravato e tentato incendio. Anche la sua compagna, una 33enne di Reggio Emilia, ha avuto la stessa sorte. Il blitz dei due risale allo scorso 18 settembre, intorno alle 2 di notte. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della stazione di Numana, coordinati dalla Compagnia di Osimo, guidata dal comandante Luigi Ciccarelli. Ad essere presa di mira è stata prima la Range Rover del titolare, ammaccata con ...