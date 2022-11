Vanity Fair Italia

Grazie alla costumista premio Oscar Jenny Beavan il New Look diprende vitauna ricostruzione fedele di un decennio di gloriose passerelle. Tutta l'eleganza classica francese fusa al ...Programmi di formazione fin dalle scuole medie Diversi i programmicui Métiers d'... Berluti, Celine,, Fendi, Loro Piana). Inoltre il programma punta a indirizzare gli studenti e le ... Dior attraverso l'obiettivo di Sarah Moon. In un libro Ada è una signora delle pulizie inglese con un sogno impossibile (su carta): comprare un abito della maison francese. A metterle i bastoni tra le ruote ci pensa Isabelle Huppert in ...Harrods ospita anche una mostra immersiva che, attraverso un gioco di proporzioni e di creatività, ripropone i luoghi del cuore del designer francese: un vero e proprio "regno dei sogni" in cui ...