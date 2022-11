“Diabolik 2” | un film che replica i difetti del precedente

Qual è il significato della canzone Se mi vuoi di Diodato L'artista l'ha scritta per il2, di cui è la colonna sonora. Quando Manetti chiama, nessuno si può rifiutare di rispondere. Diodato è stato scelto per comporre la colonna sonora di2 e ha accettato di buon ......la veste musicale delSempre bravi Miriam Leone e Valerio Mastandrea Non convince il cambio di protagonista Penalizzata l'atmosfera complessiva delrispetto al primoTags...pubblicato nel 1962 è stato già al centro del "Diabolik" film dello scorso anno diretto dalla stessa coppia di autori. E un terzo film sarebbe in cantiere. In "Diabolik - Ginko all'attacco" che è una ...Scarica la programmazione dal 17 al 23 novembre 2022 Al Rossini, da giovedì 17 novembre, arriva Diabolik – Ginko all’attacco di Marco Manetti, Antonio Manetti, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.