Di Maio inviato Ue | maggioranza in rivolta | «Meloni lo fermi» Tajani si smarca | «Lo ha proposto Draghi»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Cresce il nervosismo nelladi governo italiana per la candidatura dell’ex ministro degli Esteri Luigi Dial ruolo di rappresentante speciale dell’Ue per il gas nel Golfo Persico. Secondo il Corriere della Sera, alla nomina mancherebbe solo il via libera dell’Alto rappresentante Ue per le politiche estere, Josep Borrell. Ma a mettersi di traverso sono ora i partiti diche pressano perché il governonon sostenga l’ex ministro in quel ruolo A proporre il nome di Disarebbe stato il governo, come ribadito dall’attuale ministro degli Esteri Antonio: «Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente». Le candidature infatti partono dai Paesi membri, come hanno spiegato fonti europee all’Ansa: «Un panel ...