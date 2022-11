Dennis Fantina a quale edizione di Amici ha partecipato? Che anno era? Chi c’era nel cast? Ha vinto?

Leggi su donnapop

(Di venerdì 18 novembre 2022)è il cantante ricordato per aver preso parte come concorrente alla primadi, il talent condotto da Maria De Filippi. Volete sapere come si è classificato? Di seguito scoprirete molte curiosità a proposito! Leggi anche: Rosalinda Cannavò tutta la storia: malattia, anoressia, FOTO magra, violenza sessuale, Ares Gate, perché si chiamava...