Decima giornata | si gioca domenica 13 novembre Cosenza-Res Roma in diretta streaming

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022)13scatta ladel campionato di Serie C femminile. Ad aprire il turno il girone A Su Planu-Città di Pontedera che anticipa il calcio d’inizio alle ore 11 a seguire Vis Mediterranea-Crotone (C) alle 15.30, Trastevere-Salernitana (C) alle 17 e Lucchese-Pinerolo (A) alle 18. Tra le partite in programma-Ressarà trasmessa insul canale ELEVEN della LND: http://bit.ly/3Emj4TE Nel Girone A a 15 squadre riposa Azalee Solbiatese. SERIE C – 10ªGirone A: Lucchese-Pinerolo (Vincenzi di Bologna), Vittuone-Pavia (Spedale di Palermo), Fiamma Monza-Angelo Baiardo (Saccà di Messina), Spezia-Orobica Bergamo (Tassano di Chivasso), Freedom-Independentiente Ivrea (Fichera ...