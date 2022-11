De Zerbi sull’Atalanta | «Non allenerò mai a Bergamo Io sono bresciano»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le parole dell’allenatore De, sottolineando che non andrà mai ad allenare a(essendo) Ai microfoni di Sportitalia, l’allenatore del Bringhton Roberto Deha parlato così su un possibile incarico all’Atalanta: vista la sua fede calcistica legata ai colori del Brescia. MAI ALL’ATALANTA – «Atalanta? Ioun. Io mi porto dietro il ragazzo che andava in curva e faceva il raccattapalle allo stadio. Non posso andare all’Atalanta». L'articolo proviene da Calcio News 24.