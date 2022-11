De Paola | “Juve | percorso vergognoso -10 dal Napoli e fuori dalla Champions”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 18 novembre 2022) Paolo Deritiene che lastia facendo un: al momento è a -10 daled èPaolo De, ex direttore di Tuttosport, si sofferma sul momento dellantus di Massimiliano Allegri ai microfoni di “Un calcio alla radio”, su RadioCentrale: “Ci sono alcuni giornalisti andati in onda in una popolare trasmissione sportiva notturna che hanno difeso Allegri con toni ruffiani e sgradevoli. La maggior parte di costoro hanno interesse solo nell’avere il suo numero di telefono per poterlo chiamare ed avere la sua benevolenza. È un atteggiamento sbagliato. Cosa si è rimesso a posto? Lantus ha fatto un...