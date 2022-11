Adnkronos

Così Maurizio De, presidente e Amministratore delegato diItalia, al complesso Monumentale di Santo Spirito di Sassia a Roma a margine dell'evento di lancio della VI edizione dell'...... papà, compagni, mariti, figli, amici che sono a fianco del coraggio di donne con malattia oncologica " afferma Maurizio de, presidente e amministratore delegato diItalia - In un ... De Cicco (Roche), 'diamo voce a uomini che di fronte al dolore non scappano' Così Maurizio De Cicco, presidente e Amministratore delegato di Roche Italia, al complesso Monumentale di Santo Spirito di Sassia a Roma a margine dell evento di lancio della VI edizione dell ...amici che sono a fianco del coraggio di donne con malattia oncologica – afferma Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia – In un contesto mutato e reso ancora più ...