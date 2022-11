Dargen D’Amico sui Maneskin | “Gli Omini prenderanno il loro posto”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)ricorda il percorso deia X Factor. La band, reduce proprio dal talent show di casa Sky, è oggi celebre in tutto il mondo. Di sold out in sold out, isono tra gli artisti italiani più apprezzati in assoluto all’estero, così tanto da aver di recente guadagnato una nomination ai Grammy Awards. A X Factor si torna a parlare deie lo fa uno dei nuovi giudici al tavolo, assente nell’edizione in cui la band fu battuta in finale da Lorenzo Licitra, posizionandosi al secondonella classifica generale. Era il 2017 e da quel giorno inon si sono più fermati dimostrando che il vero successo e i traguardi sono quelli che si conquistano a telecamere spente, con l’impegno quotidiano. Ma attenzione: per ...