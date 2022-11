Dalla Turchia | Icardi alla Roma?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Maurosarebbe tornato nel mirino della. Il calciatore argentino sta vivendo un’ottima stagione al Galatasaray Maurosembra star vivendo un’ottima prima parte di stagione incon il Galatasaray. Da compagno di Dries Mertens ha già segnato 4 reti in appena 460 minuti giocati, risultato decisivo in tutte le partite in cui L'articolo