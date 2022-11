Dalla phonatura sttrategica al raccolto salva testa | come contrastare ll' effetto frizz

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 novembre 2022) In inverno, più che mai, sono necessarie delle strategie anticrespo per i capelli. Gli sbalzi termici, l’inquinamento e l’umidità sono tra i principali nemici di una chioma sana e luminosa: mettono a repentaglio la salute del fusto ma anche del cuoio capelluto. Capelli, i prodotti anti crespo per l'inverno guarda le foto Anticrespo capelli:tenere a bada l’«Con l’arrivo dell’inverno, tutti i tipi di capello tendono a diventare sempre più crespi. Il motivo è che c’è spesso una mancanza di idratazione nella fibra capillare che, ...