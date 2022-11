Dal 21 al 27 novembre 2022 il Festival delle Scienze di Roma torna all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Ufficio Stampa

...di 10 euro come costo accessorio chiestoristorante per dividere il dolce portato per festeggiare l'amica. Taglio della torta sulla scontrino a Ostia, la denuncia social 'Venerdì 11sono ...No alla guerra scritto il 25 febbraio sulla telecamera a Dubai (dopo la semifinale) al Pace Pace Pace. È tutto quello di cui abbiamo bisogno, scritto sulla telecamera a Torino il 14, dopo ... Coronavirus, dal bollettino di venerdì 18 novembre 2022 Con il dialogo tra lo scrittore venezuelano Juan Carlos Chirinos e Vincenzo Arsillo, docente dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, si conclude “Tiempo presente y literatura”, il ciclo di ...Arriva il 'barometro' di novembre, precedente alla polemica sulla legge del 'solo sì è sì': Vox torna a salire, in lieve discesa Unidas Podemos ...