(Di venerdì 18 novembre 2022) La differenza tra Detroit e Losè abissale. Due mesi fa in Michigan c’era il presidente Joe Biden, che ha richiamato l’attenzione su uncon pochi marchi e solo una novità veramente internazionale, la Ford Mustang. In California, invece, ci sono molti costruttori: oltre a quelli americani, dai brandi di Stellantis (Jeep, Dodge, Chrysler e Ram) e di General Motors (Chevrolet e GMC) a quelli dell’Ovale Blu (Ford e Lincoln), ci sono anche quelli giapponesi come Toyota, Honda, Mazda, Nissan e, quelli coreani di Hyundai, Kia e Genesis (che ha esibito il concept elettrico X Convertible a quattro posti), quello vietnamita di VinFast, quelli tedeschi di Volkswagen e, quello svedese di Volvo (con Polestar) e perFiat. Ci sono modelli nuovi di richiamo globale e ci sono due ...

Fiat riporta la 500 negli Stati Uniti, ma solo in versione elettrica,presenta la 911 Dakar, una due porte per il fuoristrada, e la 911 T, Toyota anticipa la ... esvela la sesta ...... ma, soprattutto, la 911 Dakar, unasportiva con caratteristiche da fuoristrada. Toyota, il ...conferma l'importanza del mercato americano con la presentazione della nuova Impreza, un ... Da Porsche a Subaru, fino al ritorno della 500e negli Usa. Tutto sul salone di Los Angeles LOS ANGELES – La grande protagonista del Los Angeles Auto Show aperto al pubblico fra venerdì 18 e domenica 27 novembre è ancora una volta Porsche, che sarà rappresentata ... la percorrenza a zero ...La kermésse punta sull’elettrificazione coerentemente con la linea politica californiana che dal 2035 darà lo stop ai motori a benzina e diesel. Ma c’è spazio anche per le sportive ...