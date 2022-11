Curling | Europei femminili 2022 | Italia sconfitta all’esordio | la Germania domina

(Di venerdì 18 novembre 2022) Inizia con unail cammino dell’delfemminile agliche prendono il via oggi in Svezia. All’Oestersund Arena le azzurre cedono nettamente alla, che non sbaglia quasi nulla e si impone per 3-8 dopo nove end, rendendo l’ultimo nullo. Ko pesante perché Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli hanno commesso troppi errori e non sono mai state in controllo del match, con il terzo end che resta l’unico ben giocato dalle nostre, chiamate dunque a rifarsi nelle prossime sfide, a cominciare da quella contro la Turchia. L’parte col martello nel primo end, bisogna dunque soffrire. Un errore a testa per le due nazionali, poi però Lo Deserto va purtroppo nel pallone e sbaglia per due volte in ...

Il regolamento degli Europei femminili 2022 di curling, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si ...