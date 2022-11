“Cuori e motori” | a Gaeta screening cardiologici a bordo delle navi della Guardia Costiera

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 novembre 2022)– Si terrà a, dal 9 all’11 dicembre, la prossima tappamanifestazione “”, una campagna nazionale medico-sociale di prevenzionemalattie del cuore promossa dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, che consente di sottoporsi gratuitamente a, per prevenire unapatologie che è la prima causa di decessi in Italia. Quella diè la prima volta in cui la manifestazione approda in una città di mare, dopo le precedenti iniziative a Roma, Torino e Firenze e, per questa ragione, l’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari ha voluto coinvolgere l’Istituzione che rappresenta in mare un riferimento per i cittadini: la...