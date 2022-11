Cristina D’Avena | “Ho dedicato la mia vita al lavoro | nessun rimpianto”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 18 novembre 2022)taglia il traguardo dei 40 anni di carriera e per festeggiarlo ha deciso di realizzare un cofanetto celebrativo dal titolo dal titolo 40 – Il sogno continua con le sigle storiche in versione originale, in uscita il 25 novembre 2022. Il progetto comprende ben 100 brani e sei cartoline da collezione con scatti inediti. Diversi gli artisti che hanno accettato di collaborare con lei, a conferma di come sia apprezzata dai colleghi: tra questi ci sono Lorella Cuccarini, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Orietta Berti. Un anniversario così importante non può che portare a fare un bilancio della sua lunga carriera, che le ha regalato non poche soddisfazioni. Non a caso, alcuni dei suoi fan di oggi erano bambini quando lei ha iniziato a esibirsi, ma continuano a essere affezionatissimi a lei. La cantante conserva l’entusiasmo di una ...