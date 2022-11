Cristiano Ronaldo sul mercato | le piste per il futuro VIDEO

...Daily Mail ci sarebbe una violazione dei termini del suo contratto e quindi gli estremi per un licenziamento per giusta causa 2021 archivio Image Sport / Calcio / Manchester Unite /...Vanta giocatori di qualità, quali Diogo Costa, Cancelo, Andre Silva, Bernardo Silva, il milanista Rafael Leao; oltre ovviamente a. A contendere il primato al Portogallo potrebbe ...E, dopo un grande amore, le parti si stanno lasciando nella maniera peggiore possibile. Infatti, i primi mesi di stagione agli ordini di Erik ten Hag hanno visto un fenomeno in una posizione ...Il Manchester United ha atteso che andasse in onda l'intervista integrale nella quale Cristiano Ronaldo sparava a zero contro il club e il tecnico, ten Hag. Ha lasciato che gli arrivassero addosso le ...