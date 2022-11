Cristiano Ronaldo e la sofferenza di Georgina. Ma il futuro ormai è deciso

è appena arrivato insieme al resto della delegazione in Qatar , pronto a partecipare a quello che s'annuncia il suo ultimo mondiale di calcio . Ma al suo ritorno in Europa, potrebbe ...Nella lunga e controversa intervista con il Sun ,non ha accusato solo il club, l'allenatore e gli ex compagni di squadra, ma ha affrontato anche il discorso sulla famiglia, parlando della perdita del figlio Angel e della sua ...La combinazione micidiale dell’essere la compagna di Cristiano Ronaldo, nonché una delle modelle più seducenti e irresistibili del mondo, non passa certo inosservata, anzi. Tanto che, per l’appunto, ...Nonostante tutta l’attenzione globale sia concentrata sull’imminente inizio del Mondiale in Qatar 2022, non si placano le voci inerenti alla situazione fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Il ...