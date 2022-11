Cristiana di Uomini e Donne | chi è | età | lavoro | Fabiano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio due volti nuovi di questa edizione,, che hanno deciso di conoscersi meglio e di frequentarsi. Cosa sappiamo suè di Torre del Lago, lavora su uno yatch privato, è una hostess, non ha figli. “Ho tante affinità e interessi con, abbiamo voglia di conoscerci, di stare insieme”. I due, infatti, hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione: poco tempo insieme, ma tanto è bastato per far scattare la scintilla., che vivono vicino, hanno pensato bene di abbandonare il salotto di Maria De Filippi e di diversi questa ...