Cristel Carrisi riappare a sorpresa sui social | com’è oggi la figlia di Albano e Romina

Newsby

Al Bano e Romina sono di nuovo nonni! È nata Rio Ines, la terza figlia die Davor Luksic - guarda UNA PASSIONE L'ORIENTE - L'ex moglie di Al Bano, che spesso sale agli onori della ......su Instagram Yari, il figlio di Albano e Romina , ha confidato che il piccolo comune brindisino da paradiso si è trasformato in un vero e proprio inferno. Yari, così come le sorellee ... Cristel Carrisi, fuga in Svizzera: la figlia di Albano e Romina costretta a farlo Cristel Carrisi ha scelto di allontanarsi dai social, a differenza di sua sorella Romina che coccola spesso i fan con i momenti della sua vita quotidiana. Ed è grazie a sua sorella che Cristel è ...Ecco la Ferrari di Romina Power che ha lasciato senza parole tutti: scopriamo tutto sul mezzo che guida la celebre cantante.