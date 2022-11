Covid oggi Toscana | 2 166 contagi e 9 morti | bollettino 18 novembre

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.166 i nuovida coronavirus182022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. Dei 2.166 nuovi casi, 359 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.807 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.501.827. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.378 persone) e raggiungono quota 1.433.612 (95,5% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano ...

Sky Tg24

Sono 2.166 i nuovi contagi da coronavirus18 novembre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. Dei 2.166 nuovi casi, 359 sono stati confermati con tampone ......della cronaca due anni fa per aver sviluppato l'applicazione Immuni per il tracciamento del... Dai giochi a quiz al round da 340 milioni È consideratauna delle più importanti player nel ... Covid, le notizie di oggi. Sale Rt a 0,88, atteso il bollettino settimanale. LIVE ROMA (ITALPRESS) – Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 353 ogni 100.000 abitanti (11-17 novembre) rispetto a 307 ogni 100.000 abitanti (4 ottobre-10novembre). Nel periodo 26… Leggi ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Vaccini contro il Covid e l’influenza, l’hub della Fiera da lunedì sarà aperto anche nel pomeriggio è apparso 1 minuto fa sul quotidiano online palermotoday.it».