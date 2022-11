Covid oggi Italia | Lopalco | “Rialzo tipicamente stagionale”

Sky Tg24

In crescita la curva epidemica in Italia. Sono 208.346 i nuovi casi di positivita' alregistrati in Italia negli ultimi sette giorni, contro i 181.181 della settimana scorsa, un ...pubblicato... anzi, nella circolare che ho firmato il 31 ottobre scorso ho parlato, non solo, dell'endemia,, da- 19, ma anche dell'avvicinarsi della stagione influenzale. Così il ministro della Salute ... Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: 208.346 casi e 533 morti in 7 giorni. LIVE Il riconoscimento dei tempi di vestizione Covid (40 minuti a turno), come da delibera Regionale Marche 1522/2020; Il riconoscimento dei tempi di vestizione, dei relativi arretrati, dalla ...In crescita la curva epidemica in Italia. Sono 208.346 i nuovi casi di positivita' al Covid registrati in Italia negli ultimi sette giorni, contro i 181.181 della settimana scorsa, un incremento del ...