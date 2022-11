Covid oggi Italia | Iss | aumentano Rt | incidenza e ricoveri

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – In aumento Rt,in. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. RT – Torna a crescere l’indice di trasmissibilità di-19 in, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. “Nel periodo 26 ottobre-8 novembre – si legge nel monitoraggio – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente” quando era a 0,83, “ma ancora al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero aumenta e si trova appena sotto la soglia epidemica”, a “0,96 (0,93-1,00) all’8 novembre” rispetto a “0,84 (0,81-0,87) all’1 novembre”.– ...

Sky Tg24

... in qualche modo ilè riuscito a entrare nella casa di Cinecittà, costringendo Alfonso ... Secondo quanto riporta, poi, tra i concorrenti in arrivo ci sarebbe Milena Miconi : "Il Grande ...'Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso ilper la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare'. Lo racconta Umberto Tozzi al Corriere Della Sera . Valerio Scanu confessa: 'Sono stato male, mi hanno asportato mezzo ... Covid, le notizie di oggi. Sale Rt a 0,88, atteso il bollettino settimanale. LIVE 73 i posti letto totali, oltre ad una sezione dedicata al covid, che costerà 1.400.000€. In totale, sono 31,4 i milioni investiti per il nuovo Ospedale. In progetto, anche il reinserimento lavorativo ...L'arrivo della pandemia di Covid-19 ha contribuito a stravolgere le vite e la salute mentale di milioni di adolescenti, enfatizzando un problema già presente in molte situazioni: sono numerosi, ...