(Di venerdì 18 novembre 2022) Torna a crescere l'indice di trasmissibilità in Italia, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. "Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,88, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente" quando era a 0,83, "ma ancora al di sotto della soglia epidemica. È quanto si legge nel monitoraggiodi Istituto superiore di sanità e ministero della Salute

Sky Tg24

I volumi di vendita dei negozi non alimentari sono aumentati dell'1,1%, l'1,7% al di sotto dei livelli pre -. I volumi di vendita di carburanti per autotrazione sono aumentati del 3,3% a ...Il petrolio Wti al Nymex ha perso 3,95 dollari, il 4,62% chiudendo a 81,64 dollari al barile: a pesare sono stati l'aumento dei casi di- 19 in Cina, il maggior importatore di petrolio al mondo,... Covid, le notizie di oggi. Sale Rt a 0,88, atteso il bollettino settimanale. LIVE Risalgono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid-19 e dell'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 353 casi ogni 100.000 ...(ANSA) - VENEZIA, 18 NOV - Sono 5.091 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato che porta il totale dei contagi a 2.492.159. Vi sono altre 5 vittime, per un totale di 15.858 morti ...