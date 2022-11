Covid | le notizie di oggi Il bollettino | 208 346 casi e 533 morti in 7 giorni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 novembre 2022) Torna a crescere l'indice di trasmissibilità in Italia, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. "Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l'Rt medio è stato pari a 0,88, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente" quando era a 0,83, "ma ancora al di sotto della soglia epidemica. È quanto si legge nel monitoraggio settimanale dell'Iss. "In nessun momento l'importanza della vaccinazione è stata messa in discussione dal governo" ha dichiarato il ministro Schillaci