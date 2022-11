Covid Lazio | oggi 3 436 casi e 8 morti Il bollettino del 18 novembre - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli attuali positivi salgono a 52.344 le persone in isolamento in tutta la regione. Peggiorano i ricoveri in area medica con 31 pazienti in più rispetto a ...

Gli attuali positivi salgono a 52.344 le persone in isolamento in tutta la regione. Peggiorano i ricoveri in area medica con 31 pazienti in più rispetto a ...La Regioneha comunicato il bollettinodel 18 novembre. "Oggi nel- ha reso noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato - su un totale di 19.243 tamponi si registrano 3.436 nuovi ...La Regione Lazio ha comunicato il bollettino covid del 18 novembre. "Oggi nel Lazio - ha reso noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato - su un totale di 19.243 tamponi si registrano 3.436 nuovi ...LEGGI ANCHE > Covid, Schillaci: "Per gli asintomatici vita normale dopo ... Le 12 a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Trento, Puglia ...