Covid | la variante Omicron sale al 99 | 8% dei casi in Italia | l’indagine Iss-Fondazione Kessler

Moderna ha presentato a Swissmedic una domanda di omologazione per un ulteriore vaccino bivalente anti. Questo sarebbe efficace contro lainiziale del virus nonch le due sottovarianti Omicron. Il nuovo vaccino contiene sia mRNA del vaccino originale contro ildi Moderna (Spikevax) ...... come virus influenzale, parainfluenzale o meglio ancora '- 22'; d'altronde non si tratta più dello stesso virus, laomicron è parente stretto del virus di Wuhan ma è un altro virus, ...Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia "l'8 novembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 99,8%, con la sottovariante Ba.5 largamente predominante e una quota di ...(Adnkronos) – Sono 208.346 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 10 al 17 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ...