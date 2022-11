Covid | Iss | l' incidenza sale a 353 e l' Rt passa da 0 | 83 a 0 | 88

Lo evidenzia il monitoraggio settimanale- ministero Salute . Cresce la presenza dei malati diin ospedale . Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione ...... Schillaci: 'Per gli asintomatici vita normale dopo 4 - 5 giorni' Crescono ricoveri (+1%) e terapie intensive (+0,5%) - Cresce la presenza dei malati diin ospedale. Il tasso di occupazione in ...Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. Cresce la presenza dei malati di Covid in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera ...Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. Cresce la presenza dei malati di Covid in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera ...