Covid | Iss | l' incidenza sale a 353 e l' Rt passa da 0 | 83 a 0 | 88 | Solo la Liguria a rischio alto

(Di venerdì 18 novembre 2022) Leggi Anche Lucca, nasce il primo ambulatorio per gli effetti avversi al vaccinoLeggi Anche, Schillaci: 'Per gli asintomatici vita normale dopo 4 - 5 giorni' Crescono ricoveri (+1%) e ...

... Schillaci: 'Per gli asintomatici vita normale dopo 4 - 5 giorni' Crescono ricoveri (+1%) e terapie intensive (+0,5%) - Cresce la presenza dei malati diin ospedale. Il tasso di occupazione in ...... ha concluso l'. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, ipotesi stop tamponi dopo quarantena per asintomatici Il ministro della Salute Orazio ...Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, secondo cui solo la Liguria è classificata a rischio alto. LEGGI ANCHE > Covid, Schillaci: "Per gli asintomatici vita normale dopo ...Campana a rischio moderato, solo la Liguria questa settimana diventa a rischio alto. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19: in totale sono 12 ...