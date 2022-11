(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo una sorta di ‘liberi tutti’ iniziale, ilMeloni inizia a declinare con maggiore prudenza le proprie iniziative riguardo al pandemia da-19. Dopo le recenti polemiche sull’efficacia deisollevate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il ministro Schillaci ha voluto sgomberare il campo sul tema, evidenziando come la campagna vaccinale in Italia abbia evitato non meno diulteriori. Il ministro alla Camera “In Italia dal 27 dicembre 2020”, giorno di avvio delle vaccinazioni anti-, “al 31 gennaio 2022, i dati consentono di stimare che la campagna vaccinale contro-19 in Italia ha permesso di evitare oltre 500mila ospedalizzazioni, oltre 55mila ricoveri in terapia intensiva e circa...

QuiFinanza

Ogni italiano paga 616,5 euro per le prestazioni 'out of pocket' A causa dell' emergenzala spesa sanitaria pubblica ha subito una crescita molto significativa negli ultimi due anni . .........denaro nel mezzo della crisi economica dovuta alla guerra in Ucraina e alla pandemia di. ... messo al bando dal, tra cui quello del suo leader Gabriel Nse Obiang Obono, oltre a quelli di ... Covid, governo fa marcia indietro: “Con vaccini evitati 150mila morti” Dall'avvio delle vaccinazioni anti-Covid sono state evitate 500mila ospedalizzazioni ... l'importanza dei vaccini "in nessun momento è stata messa in discussione dal Governo, dal presidente del ...Dall'avvio delle vaccinazioni anti-Covid sono state evitate 500mila ospedalizzazioni ... l'importanza dei vaccini "in nessun momento è stata messa in discussione dal Governo, dal presidente del ...