Covid-19 | la variante “incubo” arriva da Singapore

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il-19 non è scomparso del tutto. LaBA.5 di Omicron e molte altre varianti sono attualmente le più presenti in tutta Europa. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), le varianti BQ.1 e la BQ.1.1 si diffondono con una grande capacità di contagio. Si prevede che circa il 50% dei casi in Europa, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, saranno di queste varianti, che si confermano meno letali della prima versione del virus. Tuttavia, un mese fa è stata scoperta una sottodi Omicron che preoccupa gli esperti, la XBB, conosciuta anche come “gryphon” o “la”. Da quanto si legge sul New York Times, l’allarmedae riguarderebbe la capacità di sfuggire ai vaccini, nonché la ...

Moderna ha presentato a Swissmedic una domanda di omologazione per un ulteriore vaccino bivalente anti. Questo sarebbe efficace contro lainiziale del virus nonch le due sottovarianti Omicron. Il nuovo vaccino contiene sia mRNA del vaccino originale contro ildi Moderna (Spikevax) ...in Italia, a oggi aumenta la prevalenza della sottovariante Omicron BA.5, BQ.1, ribattezzata '... In particolare, secondo l'indagine rapida, 'laBQ.1 è attenzionata a livello ...Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia "l'8 novembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 99,8%, con la sottovariante Ba.5 largamente predominante e una quota di ...(Adnkronos) – Sono 208.346 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 10 al 17 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ...