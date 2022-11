Costruiremo un muro tra noi e la Russia La Finlandia dichiara guerra ai clandestini

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laha riferito che inizierà i lavori per costruire una recinzione di prova di 3 chilometri al confine orientale con laentro il prossimo marzo, prima di costruire una barriera lungo l'intero confine fra i due Paesi per prevenire l'immigrazione clandestina. Il servizio di frontiera finlandese ha specificato che la costruzione inizierà nella località di Pelkola, nella città di Imatra. La recinzione inizierà sulle rive del fiume Vuoksi e sarà costruita in direzione nord. Le autorità di frontiera hanno indicato che sistemi di videosorveglianza saranno installati lungo tutta la barriera e si stima che la recinzione avrà una lunghezza finale fino 260 chilometri. La sua costruzione è valutata in «centinaia di milioni» di euro e durerà per i prossimi tre o quattro anni. Il governo della socialdemocratica Sanna Marin ha giustificato ...

La Finlandia ha riferito che inizierà i lavori per costruire una recinzione di prova di 3 chilometri al confine orientale con la Russia entro il prossimo marzo, prima di costruire una barriera lungo l ...La Finlandia ha presentato il piano per blindare il confine con la Russia, che prevede una recinzione di 200 chilometri sui 1.300 chilometri totali della sua frontiera, per un costo di circa 380 ...