ilGiornale.it

Non si ottiene con le armi, perché non sconfiggono l'odio e la sete di dominio, che...ogni centimetro di territorio della Nato ' Vai alla Fotogallerye sarà sempre. Come ho avuto modo di chiarire anche nella mia informativa in Parlamento, non si è trattato di un braccio di ferro con la Francia con cui abbiamo solidi rapporti e forti interessi ... "Così difenderemo i confini dell'Italia. Finalmente dall'Europa tanti segnali positivi"