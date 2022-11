Correa | si ferma il sogno Mondiale | “Non si può spiegare a parole”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ce ne siamo accorti tutti, uno dei temi principali dei questoriguarda gli infortuni. Ovviamente per ciò che riguarda il campo, altrimenti potremmo andare avanti giorni su giorni a parlare di quanti problemi stia generando la competizione in Qatar. Tuttavia gli infortuni stanno veramente caratterizzando questa stagione, in quanto le preparazioni atletiche si sono rivelate sbilenche e fuori bolla. Se n’è accorto anche Joaquin, attaccante argentino dell’Inter, costretto ad abbandonare la propria Nazionale per un problema fisico. Argentina, siA cinque giorni dall’inizio delha dovutore la propria rincorsa alla maglia da titolare dell’Albiceleste. Un problema, uno dei tanto per il Tucu, lo ha ...

Dopo l'amichevole contro gli Emirati Arabi scatta l'allarme per l'Argentina, l'attaccante si: anche l'Inter in ansiaManca sempre meno all'inizio del Mondiale in Qatar, che si aprirà col ......Dopo l'ultima fase di campionato di ottimo livello, siil campionato della Juventus e di ... gli olandesi De Vrij e Dumfries, il croato Brozovic , i due argentini Lautaro Martinez e, ed ...Come comunicato dalla federcalcio del paese sudamericano, anche Joaquin Correa dell'Inter non partirà per la rassegna internazionale con il gruppo del ct Scaloni, pure lui fermato da un infortunio. Il ...Infortunio fatale per Nicolas Gonzalez: l'attaccante dell'Argentina e della Fiorentina salterà i Mondiali Qatar 2022 ...